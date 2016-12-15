Сайт под ключ: перенос, чистка, установка шаблона wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Добрый день! Нужна помощь по переносу городского СМИ на новый хостинг. Требуется

  • сохранить все статьи, структуру сайта и url
  • очистить сайт от огромного кол-ва миниатюр, которые генерировал старый шаблон, сохранив исходные фото ( на данный момент архив сайта составляет 8 ГБ).
  • установить новый шаблон
  • перевести его с англ. на русский
  • доработать шаблон по мелочам (вывести дату и время поста на главной странице и в разделах, создать два сайдбара и пр)
Работа должна быть сделана в сжатые сроки. Рассмотрю все предложения. Бюджет работы оговаривается лично после переговоров с исполнителем.
WordPress
8 лет назад
maverickplus
Роман 
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ega-ma
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Николай одним из первых предложил свои услуги. Выполнив часть работы (купил лицензионный шаблон для сайт) и получив предоплату в 1500 руб, исчез из поля зрения. В течении трех дней исполнитель не выходит на связь. Аванс не вернул.

Заявки фрилансеров

ega-ma
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад