Радиосервер на Liquidsoap, наверное

Интересная задача для программиста со склонностями к звукорежиссуре и к диджеингу (в лучшем понимании этого слова). Который умеет программировать интернет-вещание, да и просто любит прогить. Который любит звук, понимает структуру аудиопотока. Понятия: кроссфейд, параллельное вещание плейлистов, нижние-верхние-средние частоты... должны вам быть немного знакомы/

Точные требования обсудим по видеосвязи. Да и я за то, чтобы специалист тоже предлагал функционал системы, и мог подсказать как правильно и оптимально (приземлить полёт фантазии).

Напишите свои навыки в этой области, и хорошо бы ссылки на результаты работ, смежных или напрямую касающихся задачи.

Не пишите без представления – сразу в Отказ. Стоимость обсуждаема, были бы навыки. Нужен человек, любящий звук, знающий толк в радиосерверах и программировании, и желающий сделать интересную задачку – программировать разнообразный непрерывный эфир.