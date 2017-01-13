Разработка Софта для системы диспетчерского управления со следующими функциями: -удаленное управление видеокамерами с записью, поиском и воспроизведением видеоматериала; -прием видеоматериала в режиме реального времени с неподвижных видеокамер; -прием сигналов с датчиков пожарной ...
Сделать лэндинг мобайл френдли
Есть лендинг страницы.
2 шт.
Надо изменить чтобы были мобайл френдли и определяли на чем просматривается (пк, планшет или смартфон).
Не только для проверки гуглом но и внешне.
проверка через
testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/en-ca
google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Для общения пишите сразу вашу icq (не скайп).
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