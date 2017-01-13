Сделать лэндинг мобайл френдли

Есть лендинг страницы.

2 шт.

Надо изменить чтобы были мобайл френдли и определяли на чем просматривается (пк, планшет или смартфон).

Не только для проверки гуглом но и внешне.

проверка через

testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/en-ca

google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Для общения пишите сразу вашу icq (не скайп).