Оперативно внести ряд правок на сайт

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Внести ряд правок на modx-сайте. Оплата по-факту по кол-ву затраченного времени (500/час).

MODX
8 лет назад
boykov
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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