Доработки по сайту (joomla)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок194 просмотра

Нужно выполнить доработки по сайту (сайт на Joomla) в соответствии с общим подробным техническим заданием. Оплата поэтапно. Тз в личку кандидатам.

Joomla
7 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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