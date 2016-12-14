Php-скрипт отсылки сообщений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки93 просмотра

Нужен класс, наподобие  WhatsProt

Или его можно, но только нужно настроить или объяснить, почему он не отсылает (кидает исключение на открытии сокета)

PHP
8 лет назад
kutsanov
51 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров