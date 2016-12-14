Здравствуйте! У нас есть 2 сайта. Один на opencart, другой лэндинг: www.krepauto.ru www.krepavto.ru Нужно для обоих сайтов проверить, хорошо ли всё отображается в разных браузерах и сделать оптимизацию под популярные ...
Php-скрипт отсылки сообщений
Нужен класс, наподобие WhatsProt
Или его можно, но только нужно настроить или объяснить, почему он не отсылает (кидает исключение на открытии сокета)
Заявки фрилансеров
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