Создать сайт по производству дудл-видео-постов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки89 просмотров

Надо создать сайт по производству дудл-видео-постов согласно ТЗ.

Предлагайте сразу с ценой за работу. (ТЗ во вложении)

8 лет назад
Oll85
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров