Добавление страницы с фильтрами на сайт на WordPress

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Закрыт3 заявки96 просмотров

Есть уже работающий  http://www.grumpygopher.com/ на который следует добавить одну страницк, на которой будут выставлены товары и будут фильтры для отображения этих товаров. Сайт без функций электронной комерции, при клике по товару посетитель должен попадать на лот на Амазоне.  Дизайн страницы уже прорисован и прикреплен в файле

WordPress
8 лет назад
IT-Kitchen
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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