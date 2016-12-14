Добавление страницы с фильтрами на сайт на WordPress

Есть уже работающий http://www.grumpygopher.com/ на который следует добавить одну страницк, на которой будут выставлены товары и будут фильтры для отображения этих товаров. Сайт без функций электронной комерции, при клике по товару посетитель должен попадать на лот на Амазоне. Дизайн страницы уже прорисован и прикреплен в файле