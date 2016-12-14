Нужно сделать сайты типа pasport-ru.com, prava-today.com такой же тематики НЕ ЛЭНДИНГ (с изменением лого, и немного структуры) смысл тот же на 5-7 стр. без форумов и усложнений! Но красивые. Тексты есть мои. Тематика вся по ...
Ускорить работу сайта
На сайте stih.su сейчас идет активная работа по оформлению контента. В админпанели работает одновременно от 1 до 5 человек (всего около 12-ти в день). В среднем каждый день редактируется 800 стихов.
Сайт находится на хостинге со следующими параметрами: Intel® Xeon® 2 CORE, RAM 8 GB, 50 GB SSD.
Периодически происходит следующее: сайт начинает постепенно тормозить пока окончательно не становится недоступен (выдает ошибку 500). Вот что пишет служба поддержки - см. скриншот.
Нужно поработать над сайтом, чтобы он мог работать быстрее.
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