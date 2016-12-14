Ускорить работу сайта

На сайте stih.su сейчас идет активная работа по оформлению контента. В админпанели работает одновременно от 1 до 5 человек (всего около 12-ти в день). В среднем каждый день редактируется 800 стихов.

Сайт находится на хостинге со следующими параметрами: Intel® Xeon® 2 CORE, RAM 8 GB, 50 GB SSD.

Периодически происходит следующее: сайт начинает постепенно тормозить пока окончательно не становится недоступен (выдает ошибку 500). Вот что пишет служба поддержки - см. скриншот.

Нужно поработать над сайтом, чтобы он мог работать быстрее.