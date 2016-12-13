ВЕБ страница для пожертвований

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Требуется страница аналогична Donation Alerts, максимум все просто, но чтобы остались те же способы оплаты. 

Никаких личных кабинетов, системы поддержи не надо. Просто страница для сбора пожертвований (доната).

Скриншоты примера страницы ниже. 

Жду предложений! :) 

8 лет назад
guest_14816601021359
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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