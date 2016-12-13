ВЕБ страница для пожертвований

Требуется страница аналогична Donation Alerts, максимум все просто, но чтобы остались те же способы оплаты.

Никаких личных кабинетов, системы поддержи не надо. Просто страница для сбора пожертвований (доната).

Скриншоты примера страницы ниже.

Жду предложений! :)