Ошибка в PHP

Разобраться, что за ошибка происходит, см. лог:

[Tue Dec 13 20:28:06 2016] [error] [client 176.9.35.231] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Zend\\XmlRpc\\Client\\Exception\\FaultException' with message '\xd0\x9d\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xb7\xd1\x8f \xd0\xbe\xd0\xb1\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb8\xd1\x82\xd1\x8c \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x89\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xba\xd1\x83: \xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x8b \xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xba\xd0\xbe\xd1\x80\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xba\xd1\x82\xd0\xbd\xd1\x8b\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd0\xb0\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xbc\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x80\xd1\x8b \xd0\xbf\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x89\xd0\xb0\xd0\xb4\xd0\xba\xd0\xb8 (regions_list [\xd0\x9e\xd0\xb1\xd1\x8f\xd0\xb7\xd0\xb0\xd1\x82\xd0\xb5\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb5 \xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xb5])' in /var/www/user/data/www/site.com/utilits/vendor/zendframework/zend-xmlrpc/src/Client.php:316

Stack trace:

#0 /var/www/led/data/www/site.com/utilits/json_sites_id.php(63): Zend\\XmlRpc\\Client->call('spr.site.up...', Array)

#1 {main}

thrown in /var/www/user/data/www/site.com/utilits/vendor/zendframework/zend-xmlrpc/src/Client.php on line 316

Доступ будет дан исполнителю