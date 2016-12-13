Ошибка в PHP

Добрый день! Вот тз по доработкам. http://1.meridian96.ru/truby-nalichie-na-sklade.html 1. Сделать в заказе так же + и - шаг 0,1 http://prntscr.com/dgs7k1 - так же изменить в самой корзине 2. там же сделать Начальное значение 1,000 ...