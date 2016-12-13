Написание и дизайн сайта с отдельным личным кабинетом и системой безопасности. Средства разработки: Python DHTML Ruby On Rails Ajax Базы данных: PostgreSQL MySQL
Доработка сайта
Добрый день! Вот тз по доработкам. http://1.meridian96.ru/truby-nalichie-na-sklade.html
1. Сделать в заказе так же + и - шаг 0,1 http://prntscr.com/dgs7k1 - так же изменить в самой корзине
2. там же сделать Начальное значение 1,000
3. На некоторых заказах сумма после запятой получается очень длинной http://prntscr.com/dgs90y Нужно сделать округление по правилам и
максимум 2 знака после запятой.
4. Нужно убрать кнопку изменить количество http://prntscr.com/dgs9oy и сделать чтобы при изменении сохранялось автоматически
5. Не работает Переход по цифрам с клавиатуры (стрелкой влево) http://prntscr.com/dgsag1
6. Рамки шапки таблицы сдвигаются и выглядят http://prntscr.com/dgsbl5 (можно в принципе сделать их статичными, у нас максимум
может быть 3 цыфры в начале и 3 после запятой.)
7. Возможно сделать фоном статичную картинку, то есть отображается картинка загружается видео. Если видео нет, то просто отображается фоновая картинка.
8. Коллбэк всплывает раз в 2 минуты автоматом. Нужно убрать это, а то отвлекает пользователей. (рамку окна сделать квадратной как на корзине)
9. Коллбэк всплывает по клику на трубку в правом нижнем углу. Нужно поменять текст в этом окнеhttp://prntscr.com/dgsfzu
Надпись меняем на "Хотите перезвоним вам прямо сейчас?" Убираем счетчик и нижнюю надпись. Делаем фоновую рамку меньше.
10. После того как пользователь ввел номер и нажал на кнопку перезвонить,(система в это время звонит пользователю) и потом
Должно всплывать еще одно окно, где будет заголовок "Наш менеджер связался с вами?" и варианты кнопок "Да" "Нет".
Если да, Пишем в окне "Спасибо за обращение в нашу компанию".
Если нет, пишем "Возможно сейчас не рабочее время или наблюдаются сбои с интернет каналом. Приносим свои извинения.
и отправляется письмо на нашу почту [email protected] с номером его телефона.
11. При клике на "Отправить заявку" над таблицей. Должно всплывать окно с формой. Поля такие же как при отправке заказа козины,
только добавляем поле "Комментарий" и возможность прикрепить файл с проверкой на форматы. (нужно оставить ворд, эксель, джэпэг, пнг и пдф)
Пишите пожалуйста стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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