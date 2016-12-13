Консультация по ускорению загрузки сайта Front-end Development

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Некоторые сервисы проверки скорости загрузки страниц показывают плохие цифры.

Нужно проанализировать слабые места в Front-end и предложить пути их решения.

Основные вещи по оптимизации сделаны, нужна консультация профессионала.

В заявке, пожалуйста, оставляйте информацию о вашем опыте в подобной работе.

8 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров