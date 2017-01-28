Нужен фрилансер для доделки сайта только Москва и М.о., способный к вербальным контактам и дальнейшей работой на продвижение сайта www.kurov-psydoc.ru
Доработать поиск в joomla
Требуется.
Написать с нуля или дописать уже существующий модуль или компонент для реализации следующего функционала:
Реализовать функцию поиска, производящую поиск по контенту всего сайта: товары JoomShopping, материалы К2, цвета галереи PhocaGallery. Поиск должен происходить по названию и тексту статьи К2, по названию товара JoomShopping, по цвету применяемому в товаре, по описанию товара, по заголовку цвета из галереи PhocaGallery.
В случае поиска цвета вначале списка результатов поиска должен отображаться цвет найденный из галереи PhocaGallery, затем товар JoomShopping, затем материал К2.
Результат поиска должен быть разделен на группы заголовки которых:
· Найдено в галереях – N совпадений
· Найдено в товарах – N совпадений
· Найдено в статьях – N совпадений
где N – количество найденных позиций по каждой группе поиска.
Выбранный исполнитель
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