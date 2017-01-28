Доработать поиск в joomla

Требуется.

Написать с нуля или дописать уже существующий модуль или компонент для реализации следующего функционала:

Реализовать функцию поиска, производящую поиск по контенту всего сайта: товары JoomShopping, материалы К2, цвета галереи PhocaGallery. Поиск должен происходить по названию и тексту статьи К2, по названию товара JoomShopping, по цвету применяемому в товаре, по описанию товара, по заголовку цвета из галереи PhocaGallery.

В случае поиска цвета вначале списка результатов поиска должен отображаться цвет найденный из галереи PhocaGallery, затем товар JoomShopping, затем материал К2.

Результат поиска должен быть разделен на группы заголовки которых:

· Найдено в галереях – N совпадений

· Найдено в товарах – N совпадений

· Найдено в статьях – N совпадений

где N – количество найденных позиций по каждой группе поиска.