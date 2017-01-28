Доработать поиск в joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок207 просмотров

Требуется.

Написать с нуля или дописать уже существующий модуль или компонент для реализации следующего функционала:

Реализовать функцию поиска, производящую поиск по контенту всего сайта: товары JoomShopping, материалы К2, цвета галереи PhocaGallery. Поиск должен происходить по названию и тексту статьи К2, по названию товара JoomShopping, по цвету применяемому в товаре, по описанию товара, по заголовку цвета из галереи PhocaGallery.

В случае поиска цвета вначале списка результатов поиска должен отображаться цвет найденный из галереи PhocaGallery, затем товар JoomShopping, затем материал К2.

Результат поиска должен быть разделен на группы заголовки которых:

· Найдено в галереях – N совпадений

· Найдено в товарах – N совпадений

· Найдено в статьях – N совпадений

где N – количество найденных позиций по каждой группе поиска. 

Joomla
8 лет назад
roksi85
Оксана 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад
$80
7 дней
Очень довольна работой с Александром. Вежливый, профессионал! Всем рекомендую!!!!
Отличный заказчик. Рекомендую сотрудничать. Оплата в срок. Понятное т.з.

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад

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