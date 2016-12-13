Правки на сайте Wordpress.

Требуется специалист по CMS Wordpress.

Есть сайт с купленной темой и возникло несколько вопросов.

1)Существует несколько вариантов шаблонов страниц. Не могу найти где меняется тип страниц. Необходимо показать только, как изменить тип страницы на необходимую.

2) Есть два меню: одно главное (топ) и в футере. В футере подпункты меню не раскрываются. Просто потому что не предусмотрено, видимо, самой темой. Необходимо сделать, чтобы подпункты раскрывались при наведении на пункт.

Бюджет 600 руб.

Важный момент: оплатить смогу только завтра. Отзывы есть.