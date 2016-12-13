Правки на сайте Wordpress.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки148 просмотров

Требуется специалист по CMS Wordpress.

Есть сайт с купленной темой и возникло несколько вопросов.

1)Существует несколько вариантов шаблонов страниц. Не могу найти где меняется тип страниц. Необходимо показать только, как изменить тип страницы на необходимую.

2) Есть два меню: одно главное (топ) и в футере. В футере подпункты меню не раскрываются. Просто потому что не предусмотрено, видимо, самой темой. Необходимо сделать, чтобы подпункты раскрывались при наведении на пункт.

Бюджет 600 руб.

Важный момент: оплатить смогу только завтра. Отзывы есть.

WordPress
8 лет назад
antinonc
Николай 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

ega-ma
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работой с Николаем остался доволен. Готов к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ega-ma
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад