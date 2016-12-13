Необходимо изменить оформление заказа в интернет-магазине мебели www.komod-mm.com.ua А именно чтобы покупатель при оформлении выбрал один из трёх пунктов о сборке: ~ Без сборки ~ сборка в магазине +5% (крупно габаритную мебель которую ...
Правки на сайте Wordpress.
Требуется специалист по CMS Wordpress.
Есть сайт с купленной темой и возникло несколько вопросов.
1)Существует несколько вариантов шаблонов страниц. Не могу найти где меняется тип страниц. Необходимо показать только, как изменить тип страницы на необходимую.
2) Есть два меню: одно главное (топ) и в футере. В футере подпункты меню не раскрываются. Просто потому что не предусмотрено, видимо, самой темой. Необходимо сделать, чтобы подпункты раскрывались при наведении на пункт.
Бюджет 600 руб.
Важный момент: оплатить смогу только завтра. Отзывы есть.
Выбранный исполнитель
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