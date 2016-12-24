Консультация по Angular 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки177 просмотров

Есть готовые исходники. Нужно найти ошибку и настроить один @input. Объяснить, что к чему.

Angular
8 лет назад
viplance
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Получил квалифицированный и развёрнутый ответ на свой вопрос с примерами кода.
Приятно работать с Артемом. Рекомендую

Заявки фрилансеров

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад