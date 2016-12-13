Требуется Java-программист для написания скриптов для бота.

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Закрыт2 заявки107 просмотров

Написание скриптов для бота к игре Runescape Oldschool, и модернизация системы

Пример задачи: Нисать скрипт, который проходит квест http://2007.runescape.wikia.com/wiki/Shilo_Village_(quest) полностью в автоматическом режиме

Java
8 лет назад
pombazhira
Ольга 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров