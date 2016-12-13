Сделать сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

Необходимо сделать сайт на wordpress, как вот здесь http://skolkovo-park.com/

Некоторый функционал нужно будет сократить и изменить.

Более подробно можно обсудить с непосредственным исполнителем.

WordPress
8 лет назад
finw
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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