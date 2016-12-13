Не работает редактирование/ просмотр сайта CMS bitrix

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Здравствуйте!

Имеется сайт на cms bitrix https://goo.gl/0RupDo. Что-то сломалось в cms и теперь нет возможности просматривать или редактировать сайт через админку http://prntscr.com/diqs9e

Необходимо устранить ошибку.

Кто готов взяться за работу укажите срок выполнения

8 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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