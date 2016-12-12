Модуль "Рецензии" (сайт на Joomla)

$48
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки114 просмотров

Для личной страницы пользователя (сайт на Joomla, компонент Community Builder)  нужно добавить модуль, отображающий количество комментариев,

которые получил пользователь (строка «получено рецензий»); количество

комментариев, которые написал пользователь (строка «написано рецензий»).

На сайте используется система комментариев Jcomments.

Счётчик должен учитывать только прямые комментарии. Комментарии, которые написаны «в ответ на» не должны считаться.

При нажатии на "получено рецензий" должна открываться страница с полученными комментариями пользователя.

При нажатии на "написано рецензий" должна открываться страница с написанными комментариями пользователя.

Подробное тз в прикреплённом файле.

Бюджет 3000, срок – 3 дня. Без предоплат, оплата по факту выполненной работы.

Joomla
8 лет назад
irina_kiseleva
Ирина 
42 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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