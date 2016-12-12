Есть API сервиса IPTV на Angular2 или Vue (или на ваше усмотрение). Необходимо реализовать работу с API. Веб-плейер для проигрывания стрима в HLS можно использовать один из Projekktor, videojs или любой другой на ваш выбор. Все доступы ...
Модуль "Рецензии" (сайт на Joomla)
Для личной страницы пользователя (сайт на Joomla, компонент Community Builder) нужно добавить модуль, отображающий количество комментариев,
которые получил пользователь (строка «получено рецензий»); количество
комментариев, которые написал пользователь (строка «написано рецензий»).
На сайте используется система комментариев Jcomments.
Счётчик должен учитывать только прямые комментарии. Комментарии, которые написаны «в ответ на» не должны считаться.
При нажатии на "получено рецензий" должна открываться страница с полученными комментариями пользователя.
При нажатии на "написано рецензий" должна открываться страница с написанными комментариями пользователя.
Подробное тз в прикреплённом файле.
Бюджет 3000, срок – 3 дня. Без предоплат, оплата по факту выполненной работы.
Заявки фрилансеров
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