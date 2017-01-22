Есть API сервиса IPTV на Angular2 или Vue (или на ваше усмотрение). Необходимо реализовать работу с API. Веб-плейер для проигрывания стрима в HLS можно использовать один из Projekktor, videojs или любой другой на ваш выбор. Все доступы ...
Выполнить доработки по ТЗ, CMS - Joomla
Добрый день!
Необходимо внести доработки изложенные в файле:
https://docs.google.com/document/d/1VNbrNH7QgOYZF5Nq0PooJm8R91LnH3ZY5zvW3t3Sq7U/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС.
В рамках работы могут быть доработки на 5-10%
Исполнитель несет ответственность за регрессиисайта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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