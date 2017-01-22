Выполнить доработки по ТЗ, CMS - Joomla

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки145 просмотров

Добрый день! 

Необходимо внести доработки изложенные в файле: 

﻿https://docs.google.com/document/d/1VNbrNH7QgOYZF5Nq0PooJm8R91LnH3ZY5zvW3t3Sq7U/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Исполнитель несет ответственность за регрессиисайта

Joomla
8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$40
2 дня
Все сделано на высшем уровне. Отличный программист прекрасно ориентирующийся в технологиях.
Четкая задача и своевременная оплата. Спасибо. Мои рекомендации

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FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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