Расширение для парсинга статистики + PHP YII или laravel

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Нужно сделать расширение для хрома. Парсим сайт, показываем в расширении. 

Бэкэнд mysql + php фреймворк. 

Есть ТЗ 

Есть старый код этого расширения. 

Пишите в скайп

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LaravelMySQLPHPYii
8 лет назад
antilopa3
Максим 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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