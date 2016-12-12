Требуется програмист для правки стилей на сайте

На телефоне с операционной системой iOS. Поэтому если у вас не на чем проверять, не беритесь. :)

1. При нажатии на кнопку, под нею появлется какая-то другая кнопка, из-за этого не всегда товар отправляется в корзину: http://c2n.me/3FebRuH.jpg

2. В горизонтальном положении, в корзине. Текст кнопки "Купить в 1 клик" маленький. Сделал скриншот, чтобы было видно в сравнении с размер текста кнопки "Оформить заказ": http://c2n.me/3FnHy3k.png

2. Проблемы возникающие на планшете iPad 3 (может быть и на других, но я тестировал только на нём).

Если планшет держать горизонтально:

1. http://c2n.me/3Fioxfe.jpg

2. http://c2n.me/3FioNC0.jpg

3. http://c2n.me/3FiMLA9.jpg

Если держать вертикально:

1. http://c2n.me/3FioZeB.jpg

2. http://c2n.me/3FirOSO.jpg

3. Не знаю возможно ли это, но было бы неплохо: http://c2n.me/3Fiqkbn.jpg

Важно понимать, отображение на ПК, на телефоне и на планшете разное. А также в горизонтальном и вертикальном положениях телефона/планшета - тоже есть разница.

Поэтому если вы не делали таких задач, лучше не беритесь.

Цену за работу указывать сразу.