Ищем человека который смог бы разработать и внедрить в плагин WooCommerce онлайн конвектор валют. Основная задача данной разработки- при размещении товара будет указываться цена или в евро или в еннах, в редких ситуациях доллар.И итоговая цена ...
Правка js на сайте
Имеется сайт с формой поиска. При вводе слова в форму появляется блок с поисковыми подсказками и скролом. Нужно на момент открытия дива с подсказками повесить на него js для кастомизации внешнего вида скрола (jscrollpane)
Сайт на Битриксе, стандартный компонент Поиск по заголовкам.
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