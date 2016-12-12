Правка js на сайте

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Завершен1 заявка85 просмотров

Имеется сайт с формой поиска. При вводе слова в форму появляется блок с поисковыми подсказками и скролом. Нужно на момент открытия дива с подсказками повесить на него js для кастомизации внешнего вида скрола (jscrollpane)

Сайт на Битриксе, стандартный компонент Поиск по заголовкам.

JavaScript
8 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

v-savitsky
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
задача решена быстро, без проблем и замечаний. Рекомендую
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

v-savitsky
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад