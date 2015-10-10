v-savitsky

Владимир v-savitsky

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качество за разумные деньги

Виды работ:

Верстка WEB-страниц

-HTML5

-CSS3

-JS/JQuery

-Bootstrap3

-Адаптивность

-Кроссбраузерность

Разработка сложных клиентских приложений:

-Reactjs

-Redux

-Backbonejs

Верстка шаблонов для CMS 1C-Bitrix, WordPress

Сайты "под ключ" на основе 1C-Bitrix, WordPress

Качество и сроки гарантирую.

Оплата:

-Яндекс Деньги

-QIWI

-WM

-Сбербанк

Отзывы заказчиков

wowa24
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов
$5
8 баллов
8 лет назад
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Все решил
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
xmario
Руслан 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
$8
10 баллов
8 лет назад
Оптимизация свёрстанного макета (Bootstrap) для Google PageSpeed
BootstrapCSSHTMLJavaScript
За время сотрудничества, по проекту оптимизации вёрстки, Владимир зарекомендовал себя как высококлассный специалист, действительно разбирающийся во всех нюансах и тонкостях поставленной задачи. Хотя изначально, по поводу исполнения проекта, у меня были скептические ожидания. Но ожидания не оправдались. Работа была сделана на 5+, даже больше, чем было описано в ТЗ. Очень порядочный и вежливый исполнитель, что особенно важно - всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Четко поставленная задача и своевременная оплата. Положительные впечатления от сотрудничества и интересная задача. Рекомендую к сотрудничеству :)
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SPereslavtsev
Сергей 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка и натянуть на битрекс
Все сдали. Буду обращаться и дальше. Совет остальным. Прописывайте задание подробней. И тогда будет все делаться быстрее.
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Правка js на сайте
JavaScript
задача решена быстро, без проблем и замечаний. Рекомендую
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
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diamit24
Сергей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Установить дизайн
Рекомендую
Хорошо поставленная задача, оплата в срок. Приятно было поработать.
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