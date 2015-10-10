v-savitsky

Качество за разумные деньги
Виды работ:
Верстка WEB-страниц
-HTML5
-CSS3
-JS/JQuery
-Bootstrap3
-Адаптивность
-Кроссбраузерность
Разработка сложных клиентских приложений:
-Reactjs
-Redux
-Backbonejs
Верстка шаблонов для CMS 1C-Bitrix, WordPress
Сайты "под ключ" на основе 1C-Bitrix, WordPress
Качество и сроки гарантирую.
Оплата:
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Отзывы заказчиков
$5
8 баллов
8 лет назад
Все решил
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
$8
10 баллов
8 лет назад
BootstrapCSSHTMLJavaScript
За время сотрудничества, по проекту оптимизации вёрстки, Владимир зарекомендовал себя как высококлассный специалист, действительно разбирающийся во всех нюансах и тонкостях поставленной задачи. Хотя изначально, по поводу исполнения проекта, у меня были скептические ожидания. Но ожидания не оправдались. Работа была сделана на 5+, даже больше, чем было описано в ТЗ. Очень порядочный и вежливый исполнитель, что особенно важно - всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача и своевременная оплата. Положительные впечатления от сотрудничества и интересная задача. Рекомендую к сотрудничеству :)
$10
9 баллов
8 лет назад
Все сдали. Буду обращаться и дальше. Совет остальным. Прописывайте задание подробней. И тогда будет все делаться быстрее.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
$10
10 баллов
8 лет назад
JavaScript
задача решена быстро, без проблем и замечаний. Рекомендую
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
$10
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача, оплата в срок. Приятно было поработать.