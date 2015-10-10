v-savitsky

За время сотрудничества, по проекту оптимизации вёрстки, Владимир зарекомендовал себя как высококлассный специалист, действительно разбирающийся во всех нюансах и тонкостях поставленной задачи. Хотя изначально, по поводу исполнения проекта, у меня были скептические ожидания. Но ожидания не оправдались. Работа была сделана на 5+, даже больше, чем было описано в ТЗ. Очень порядочный и вежливый исполнитель, что особенно важно - всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!