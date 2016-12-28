Оптимизация свёрстанного макета (Bootstrap) для Google PageSpeed

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок182 просмотра

Добрый день, требуется грамотный специалист в области оптимизации кода html, js, css для Google PageSpeed. Нужен реально грамотный специалист, чтобы оценить компетентность верстальщика, рассказать что не так, и исправить проблемы. Отмечаю, что 90% работы уже сделано верстальщиком. 

BootstrapCSSHTMLJavaScript
8 лет назад
xmario
Руслан 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

v-savitsky
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$8
1 день
За время сотрудничества, по проекту оптимизации вёрстки, Владимир зарекомендовал себя как высококлассный специалист, действительно разбирающийся во всех нюансах и тонкостях поставленной задачи. Хотя изначально, по поводу исполнения проекта, у меня были скептические ожидания. Но ожидания не оправдались. Работа была сделана на 5+, даже больше, чем было описано в ТЗ. Очень порядочный и вежливый исполнитель, что особенно важно - всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Четко поставленная задача и своевременная оплата. Положительные впечатления от сотрудничества и интересная задача. Рекомендую к сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

v-savitsky
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад