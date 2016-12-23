Здравтсвуйте! Имеется готовый дизайн ИМ по продаже запасных частей, АКБ, шин, ГСМ и т.п. Необходимо произвести верстку имеющегося дизайна на CMS OPEN CART. Важно: 1170 рх это ширина страницы с отступами по 15 рх слева и справа, ...
Правки на сайте
Требуются некоторые правки сайты. Задание для оценки скину.
Заявки фрилансеров
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