Заверстать документы на странице, сайт на джумла

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  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки80 просмотров

Необходимо доработать отображение документов на странице сайта компании (в лайтбокс). Сделать сейчас.

Joomla
8 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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