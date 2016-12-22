Верстка сайтов на основе собственной CSS/JS библиотеки

Требуется сверстать с нуля сайт с помощью собственной CSS библиотеки. Есть свои JS-плагины.

В библиотеки описана 12 колоночная сетка, адаптивные приемы, стили кнопок и форм, отступы и проч. часто используемые вещи при верстке.

Библиотека помогает меньше работать с CSS за счет внедрения в html-шаблон готовые классов стилей. Пример CSS-библиотеки приложен к заданию.

Требуется один раз почитать стили, разобраться что к чему и выполнить несложный проект по верстке. Ориентировочное время выполнения 4-5 часов.

Далее еще 3+ проекта, но не с нуля, а доделать и сопровождать.

Работы много.