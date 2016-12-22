Собственно имеется шаблон который натянут на версию 1.5.6.4, необходимо натянуть на 2.3.0.2. Просьба отвечать только тем, кто уже выполнял подобную задачу, и работает с opencart, так как разница в движках (версиях) огромная. Дизайн адаптивный от ...
Верстка нового дизайна сайта со сменой CMS
Добрый день!
Есть сайт ledpanel.su
Есть новый дизайн PSD 2х основных страниц во вложении, копия этого https://construction.vamtam.com/home-layouts/home-clean/
Задача:
Нужно полностью заменить дизайн на сайте ledpanel.su на уже готовый(верстка, натяжка)
Рассматривается 2 варианта:
1й с заменой CMS на более удобную(MODX, WP... предлагайте) - кажется более предпочтительным, т.к. устали от гемороя с опенкарт и все равно все страницы переделывать
но, нужно перенос сделать капитально(полностью сохранить структуру и урлы). Это очень важнО!
2й натянуть на то что есть, Opencart/
Нужно сделать точную верстку дизайна.
На все основные страницы есть дизайн в PSD.
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Из функционала нужно выпадающее верхнее меню, хлебные крошки, сортировку по категориям в портфолио, блок перелинковки в карточках товара и карточках портфолио
Предлагайте ваши варианты, стоимость и сроки по полному закрытию вопроса со сменой дизайна.
Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.
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