Верстка нового дизайна сайта со сменой CMS

Добрый день!

Есть сайт ledpanel.su

Есть новый дизайн PSD 2х основных страниц во вложении, копия этого https://construction.vamtam.com/home-layouts/home-clean/

Задача:

Нужно полностью заменить дизайн на сайте ledpanel.su на уже готовый(верстка, натяжка)

Рассматривается 2 варианта:

1й с заменой CMS на более удобную(MODX, WP... предлагайте) - кажется более предпочтительным, т.к. устали от гемороя с опенкарт и все равно все страницы переделывать

но, нужно перенос сделать капитально(полностью сохранить структуру и урлы). Это очень важнО!

2й натянуть на то что есть, Opencart/

Нужно сделать точную верстку дизайна.

На все основные страницы есть дизайн в PSD.

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Из функционала нужно выпадающее верхнее меню, хлебные крошки, сортировку по категориям в портфолио, блок перелинковки в карточках товара и карточках портфолио

Предлагайте ваши варианты, стоимость и сроки по полному закрытию вопроса со сменой дизайна.

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