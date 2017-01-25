Натянуть шаблон для opencart 1.5.6.4 на OpenCart 2.3.0.2

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки148 просмотров

Собственно имеется шаблон который натянут на версию 1.5.6.4, необходимо натянуть на 2.3.0.2.

Просьба отвечать только тем, кто уже выполнял подобную задачу, и работает с opencart, так как разница в движках (версиях) огромная.

Дизайн адаптивный от TM.

Opencart
8 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

krolSS
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
2 дня
Все как всегда отлично...
Чёткое ТЗ, оплата в сроки. Относится с пониманием. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

krolSS
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно сверстать всплывающий блок для сайта (HTML+JS)

    $20

    После загрузки страницы, блок должен всплывать, в десктопной версии (когда видна вся страница) - по таймеру(1сек) после первого движения мышкой, в мобильной - когда страница будет прокручена до определённого блока( с первым товаром ) ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать html письмо

    Требуется сверстать html письмо по предоставляемому дизайну. Стоит учитывать, что у получателя могут быть отключены изображения, при этом важная информация все равно должна отображаться. Учитывать специфику спам-фильтров почтовиков.

    HTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • HTML-верстка

    Необходимо выполнить верстку, с обилием JS-эффектов  Макет дизайна в приложении  Задание:  - попадая на первый экран мы видим меню основное, меню дополнительное, кнопки голосования, футер.   В контентной ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта za-hotel.ru

    Необходимо сделать верстку сайта za-hotel.ru согласно брифу и приложенным графическим приложениям. Какие цели необходимо достигнуть: Улучшено удобство пользования сайта и считывания/восприятия информации с целью более простого для посетителя сайта нахождения необходимой ему информации и ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простая верстка

    $5

    Нужно сделать верстку, кроссбраузерно, валидно. Простая верстка фиксированная.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно технически довести блог до ума. Верстка

    Вот есть список правок, которые нужно исправить! На нумерацию не обращайте внимание так надо мне. 1. Убрать информер счетчика http://d.pr/i/T4E1 2. Сквозные ссылки закрыть в скрипт http://d.pr/i/1pcA4. Различается размер шрифтов на главной ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад