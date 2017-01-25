После загрузки страницы, блок должен всплывать, в десктопной версии (когда видна вся страница) - по таймеру(1сек) после первого движения мышкой, в мобильной - когда страница будет прокручена до определённого блока( с первым товаром ) ...
Натянуть шаблон для opencart 1.5.6.4 на OpenCart 2.3.0.2
Собственно имеется шаблон который натянут на версию 1.5.6.4, необходимо натянуть на 2.3.0.2.
Просьба отвечать только тем, кто уже выполнял подобную задачу, и работает с opencart, так как разница в движках (версиях) огромная.
Дизайн адаптивный от TM.
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