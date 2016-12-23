Необходимо сделать верстку сайта za-hotel.ru согласно брифу и приложенным графическим приложениям. Какие цели необходимо достигнуть: Улучшено удобство пользования сайта и считывания/восприятия информации с целью более простого для посетителя сайта нахождения необходимой ему информации и ...
Простая верстка
Нужно сделать верстку, кроссбраузерно, валидно. Простая верстка фиксированная.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Вот есть список правок, которые нужно исправить! На нумерацию не обращайте внимание так надо мне. 1. Убрать информер счетчика http://d.pr/i/T4E1 2. Сквозные ссылки закрыть в скрипт http://d.pr/i/1pcA4. Различается размер шрифтов на главной ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
Срочно доверстать 3 страницы хтмл5 в существующий проект есть первые 2 страницы хтмл 5 на страницах графики и диаграмы нужно сделать срочно сегодня оплата пейпал или вебманиHTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
Обязательные: HTML, CSS, JS (jQuery / Ajax), bootstrap framework“Хороший глаз”, трепетное внимание к деталям, пикселям, оттенкамЛадить с чужим кодом.Желательные:sass/less frameworkAngular js, Backbone js, ReactОпыт с GITНавыки технического дизайнераЗнание паттернов проектирования, понимания usability, UX скилы.Мотивация: ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется качественная верстка точно по макету 1в1. Скриншоты всех страниц - https://yadi.sk/d/T1LwMYRs34AmP9 Калькулятор будут писать программисты. Верхнее меню ведет не на внутряки, а на другой сайт. Чистый, валлидный, оптимизированный код. ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые пользователи! Требуется адаптивная и кроссбраузерная вёрстка PSD-макета с 6 страницами. Футер и хидер одинаков, изменения в зоне контента очень незначительны. Есть слайдер и таймер обратного отсчёта, скрипт у меня есть ...Завершен8 лет назад
Нужно внести правки в адаптив под мобильные сайта http://friendfunction.ru/ Иконки меню, корзины и поиска делаем белым цветом и переносим в закрепленную шапку, как в прикрепленном макете. Строка поиска должна открываться как на мобильной версии brandshop.ru. При ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходима верстка сайта. Всего будет 4-6 типов страниц + главная. На данный момент уже готово 3 типа страниц. Все страницы должны быть адаптивные. Макеты под разрешение 320, ...Завершен8 лет назад
Необходимо перевести статьи в HTML-формат (10 шт.). Элементарно: разбиение на абзацы, маркированные/нумерованные списки, подзаголовки. Статьи небольшие, до 2500 символов. Предлагайте цену за оформление 1 статьи (свыше 15-20 ...Завершен8 лет назад