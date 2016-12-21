Задача: реализовать верстку и серверную часть (Wordpress) Исходные материалы: исходники в psd и лого в ai, ТЗ по верстке, ТЗ по серверной части Требование: четкое соблюдение ТЗ и макетов ...
Правки в адаптивную верстку
Нужно внести правки в адаптив под мобильные сайта http://friendfunction.ru/
Иконки меню, корзины и поиска делаем белым цветом и переносим в закрепленную шапку, как в прикрепленном макете. Строка поиска должна открываться как на мобильной версии brandshop.ru. При открытии меню (клик по иконке меню) страница должна скроллится (сейчас с этим проблемы).
Заявки фрилансеров
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