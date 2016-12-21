Правки в адаптивную верстку

Нужно внести правки в адаптив под мобильные сайта http://friendfunction.ru/

Иконки меню, корзины и поиска делаем белым цветом и переносим в закрепленную шапку, как в прикрепленном макете. Строка поиска должна открываться как на мобильной версии brandshop.ru. При открытии меню (клик по иконке меню) страница должна скроллится (сейчас с этим проблемы).

Макет: https://yadi.sk/i/28wjIMR_34A7Fb