Всем доброго времени суток. Есть сайт http://www.dom-v-b.ru/ Есть его редизайн - все старницы - макеты в фотошопе. Нужно установить новый дизайн.
Перевод статей в html
Необходимо перевести статьи в HTML-формат (10 шт.). Элементарно:
разбиение на абзацы, маркированные/нумерованные списки, подзаголовки.
Статьи небольшие, до 2500 символов.
Предлагайте цену за оформление 1 статьи (свыше 15-20 руб. не рассматриваю) + добавлю по 10 руб. за статью, если для каждой статьи подберете по несколько картинок из интернета.
На заметку: с программой http://myseogid.ru/tools/135-decorator.html одна статья размечается минуты за две.
Выбранный исполнитель
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