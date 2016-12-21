Перевод статей в html

Необходимо перевести статьи в HTML-формат (10 шт.). Элементарно:

разбиение на абзацы, маркированные/нумерованные списки, подзаголовки.

Статьи небольшие, до 2500 символов.

Предлагайте цену за оформление 1 статьи (свыше 15-20 руб. не рассматриваю) + добавлю по 10 руб. за статью, если для каждой статьи подберете по несколько картинок из интернета.

На заметку: с программой http://myseogid.ru/tools/135-decorator.html одна статья размечается минуты за две.