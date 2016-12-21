Перевод статей в html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок230 просмотров

Необходимо перевести статьи в HTML-формат (10 шт.). Элементарно:

разбиение на абзацы, маркированные/нумерованные списки, подзаголовки.

Статьи небольшие, до 2500 символов.

Предлагайте цену за оформление 1 статьи (свыше 15-20 руб. не рассматриваю) + добавлю по 10 руб. за статью, если для каждой статьи подберете по несколько картинок из интернета.

На заметку: с программой http://myseogid.ru/tools/135-decorator.html одна статья размечается минуты за две.

HTML
8 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndrewSitro
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Все отлично, Андрей выполнил работу быстро и качественно.
Спасибо Елене за работу! Приятно было взаимодействовать! Чётко поставленная задача, всегда на связи, моментальная оплата! Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AndrewSitro
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад