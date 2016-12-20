Небольшие правки по верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок172 просмотра

http://test2.carlot.ru/index.php/parts/subaru/impreza/32

необходимо седлать модальные окна выше меню,

переместить и зафиксировать кнопку корзина http://clip2net.com/s/3FFg7XC

8 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$3
1 день
Все супер, спасибо.
Сергей хороший заказчик, с которым приятно работать, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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