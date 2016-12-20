Необходимо исправить html/css ошибки верстки сайта mosspecmontag.com. По сервису w3.org не должно быть ошибок и замечаний. Задание для тех, кто знает и умеет работать с cms diafan. Указывайте сроки и цену.
Небольшие правки по верстке
http://test2.carlot.ru/index.php/parts/subaru/impreza/32
необходимо седлать модальные окна выше меню,
переместить и зафиксировать кнопку корзина http://clip2net.com/s/3FFg7XC
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