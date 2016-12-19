Переверстать одностраничный лендинг (адрес сайта сброшу в личку). Скрипты должны работать. Некоторые элементы сайта нужно будет пропустить, не верстать.
Верстка и интеграция сайта в Джумле
В рамках нашей компании СайтСтрой необходимо сверстать и интегрировать в Джумле от 1 до 20 сайтов.
Первый сайт сверстать до 25.12.2016, остальные - в январе.
Просмотр проекта - в переписке.
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