Верстка и интеграция сайта в Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок144 просмотра

В рамках нашей компании СайтСтрой необходимо сверстать и интегрировать в Джумле  от 1 до 20 сайтов.

Первый сайт сверстать до 25.12.2016, остальные  - в январе.

Просмотр проекта - в переписке.

Joomla
8 лет назад
sveta-seo
Светлана 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров