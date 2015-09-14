Доброго дня! Есть верстка двух карточек для рассылки, нужно допилить некорректную верстку цена 150р., срок 1 день не больше, по сути все готово, кроме шапки. Помогите пожалуйста
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго дня! Нужно только отладить, верстка есть. Цена 150р, срок не более двух часов наверно займетДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо работу сделать в течении 7 дней с выдачи файлов, согласно требований https://docs.google.com/document/d/1845iFNhoE-LvNCu9eHHXl1DdgwT9TLGZGgbvaVyNNR8/edit Цена работы 5000-6000HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Бюджет - 6000 Срок работы - 7 дней. Подробности в личном общении.HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо работу сделать в течении 7 дней со дня выдачи файлов Требования к интеграции https://goo.gl/hKZ370 Цена работы 4000Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Табличная верстка. Стоимость - 1000р. Срок - 4 дня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
В рамках нашей компании СайтСтрой необходимо сверстать и интегрировать в Джумле от 1 до 20 сайтов. Первый сайт сверстать до 25.12.2016, остальные - в январе. Просмотр проекта - в переписке.HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $7
Акции здесь. Нужно нарисовать три однотипных баннера. Размер 840х300. На примере накидала ориентировочно, что должно быть на баннере. Т.е. слева фото, справа условия акции на каком-нибудь красивом фоне. Переход от фото к фону можно сделать ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $26
Нужно перенести каталог сайта profsklad.ru на новую cms. Новый сайт на временном домене: profsklad.tdgaranp.bget.ru CMS - Diafan, самая новая версия Товаров около 500, оплата будет 4 рубля за штуку. Требования: 1. Чистый код. Т.е. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно перенести контент с tatartdom.ru на новый дизайн tatartdom.omadit.bget.ru и настроить 301 редирект (инструкцию дам) Бюджет задания - 2000, работы там явно на большую сумму, поэтому передам только часть работы. Какую именно, уточню завтра, когда оценю ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $27
Необходимо заполнить каталог товаров baza16.org. В качестве источника информации дан прайс, разбитый на категории, и 5 сайтов. На этих сайтах нужно будет найти фото и описание товаров и скопировать на наш. В ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужен рерайт статей http://avto-craft.ru/index.php/nashi-uslugi/ для сайта tatkraft.ru. Уникальность текста должна получиться минимум 80%. Работа должна быть растянута на несколько месяцев: по 2-4 статьи в месяц. Оплата по мере поступления текстов. Цена указана примерная, по факту ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $70
Необходимо наполнить каталог медицинских товаров на сайте med-nk.ru. Источники материала - сайты и прайсы поставщиков (приложены к проекту). В общей сумме требуется опубликовать 300-350 товаров. Оплата - 10р за товар. CMS - Diafan. Перед ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад