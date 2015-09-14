Спасибо Андрею за скорость, уже в тот же день, как работа была отдана было все готово. Отладка заняла больше времени, чем предполагалось. Андрей все подкорректировал ;). Честно говорил о своих возможностях. Хотелось бы сотрудничать дальше, только учесть то, что отладку делать быстрее в два раза.