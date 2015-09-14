sveta-seo

Светлана sveta-seo

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Корректировка верстки e-mail карточек

    Доброго дня! Есть верстка двух карточек для рассылки, нужно допилить некорректную верстку цена 150р., срок 1 день не больше, по сути все готово, кроме шапки. Помогите пожалуйста

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка и интеграция сайта в Джумле

    В рамках нашей компании СайтСтрой необходимо сверстать и интегрировать в Джумле  от 1 до 20 сайтов. Первый сайт сверстать до 25.12.2016, остальные  - в январе. Просмотр проекта - в переписке.

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать баннер для мебельного магазина

    $7

    Акции здесь. Нужно нарисовать три однотипных баннера. Размер 840х300. На примере накидала ориентировочно, что должно быть на баннере. Т.е. слева фото, справа условия акции на каком-нибудь красивом фоне. Переход от фото к фону можно сделать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенести каталог товаров на cms Diafan

    $26

    Нужно перенести каталог сайта profsklad.ru на новую cms. Новый сайт на временном домене: profsklad.tdgaranp.bget.ru CMS - Diafan, самая новая версия Товаров около 500, оплата будет 4 рубля за штуку. Требования: 1. Чистый код. Т.е. ...

    HTML
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенести контент со старого дизайна на новый

    $30

    Нужно перенести контент с tatartdom.ru на новый дизайн tatartdom.omadit.bget.ru и настроить 301 редирект (инструкцию дам) Бюджет задания - 2000, работы там явно на большую сумму, поэтому передам только часть работы. Какую именно, уточню завтра, когда оценю ...

    HTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнить каталог

    $27

    Необходимо заполнить каталог товаров baza16.org. В качестве источника информации дан прайс, разбитый на категории, и 5 сайтов. На этих сайтах нужно будет найти фото и описание товаров и скопировать на наш. В ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт статей о ремонте КАМАЗ

    $50

    Нужен рерайт статей http://avto-craft.ru/index.php/nashi-uslugi/ для сайта tatkraft.ru. Уникальность текста должна получиться минимум 80%. Работа должна быть растянута на несколько месяцев: по 2-4 статьи в месяц. Оплата по мере поступления текстов. Цена указана примерная, по факту ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнить каталог медицинских товаров

    $70

    Необходимо наполнить каталог медицинских товаров на сайте med-nk.ru. Источники материала - сайты и прайсы поставщиков (приложены к проекту). В общей сумме требуется опубликовать 300-350 товаров. Оплата - 10р за товар. CMS - Diafan. Перед ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

action_move
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Корректировка верстки e-mail карточек
Понравилось работать со Светланой, предоставила всю необходимую информацию для работы и даже больше. Рекомендую как ответственного заказчика и приятного человека, буду рад поработать еще.
Спасибо Константину за работу, весь процесс вел, на всех этапах интересовался результатами. Сделано на отлично! Рекомендую и готовы дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
AndrewSitro
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
8 баллов
8 лет назад
Верстка двух e-mail-карточек HTML
HTML
Отличный заказчик. Светлана полностью понимает, что хочет получить от исполнителя. Четко поставленные требования, быстрая оплата, отсутствие задержек с обратной связью, сотрудничеством полностью доволен, и надеюсь на дальнейшее. Спасибо!
Спасибо Андрею за скорость, уже в тот же день, как работа была отдана было все готово. Отладка заняла больше времени, чем предполагалось. Андрей все подкорректировал ;). Честно говорил о своих возможностях. Хотелось бы сотрудничать дальше, только учесть то, что отладку делать быстрее в два раза.
Ответный отзыв
BabyLady
Юлия 
41 год
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Заполнить каталог
Хороший заказчик - четкое задание, оплата в срок, вежливое и приятное общение. Рекомендую.
Отличный контент-менджер. Сделала все быстро и без помарок, отчет составила аккуратно, в скайпе почти постоянно. Будут еще работы по этому сайту - обращусь только к Юлии.
Ответный отзыв
web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$46
10 баллов
10 лет назад
Рерайт статей о ремонте КАМАЗ
Замечательный заказчик. Быстрая оплата, отличная постановка задачи, приятное общение.
Рерайт был сделан немного с задержкой, зато качественно. Результатом довольны.
Ответный отзыв
Olesya_Fedorovna
Олеся 
44 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Наполнить каталог медицинских товаров
Задание понятное, Светлана всегда на связи. Оплата моментально. Очень рада сотрудничеству. Рекомендую!
Спасибо Олесе за отличную работу. Все сделала аккуратно, поправки вносила вовремя.
Ответный отзыв