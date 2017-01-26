Интеграция в системе CMS Diafan

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок103 просмотра

Необходимо работу сделать в  течении 7 дней со дня выдачи файлов

Требования к интеграции https://goo.gl/hKZ370

Цена работы 4000

8 лет назад
sveta-seo
Светлана 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров