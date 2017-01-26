Требуется доработать сайт на Yii2 (видео портал)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Доброго времени суток!  

Требуется доработать сайт на Yii2.  

Ссылка на список правок – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0Vzn8z1HznYjNP3uy3By6QlE99fe42t39DsJvBp6HQ/edit?usp=sharing

Верстать не нужно.

Бюджет: 150$  

Оплата без предоплаты, денежным переводом, комиссию оплачиваем мы сами.

Yii
8 лет назад
studio_ArtLab
Виктор 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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