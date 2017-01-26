Интернет магазину требуется программист

Интернет магазину "Покупка в 3 клика" 3clickshop.ru выполненному на платформе Magento, требуется грамотный и исполнительный программист! Для доработки сайта по некоторым параметрам.

Мне надо:1. Переименовать фото и оптимизировать их под требования гугл2. Закрыть некоторые дубли. То есть напримерhttp://3clickshop.ru/mebel/komody?p=6http://3clickshop.ru/mebel/komody?limit=9Для них конечно указан канонический урл (http://3clickshop.ru/mebel/komody) . Но лучше добавить еще в robotx.txt для закрытия от индексации3. Сделать микоразметку4. Убрать битые ссылки которые закупались