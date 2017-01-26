Исправление ошибок и адаптивная вёрстка готового сайта

Нужно исправить ошибки отображения и настроить адаптивный дизайн интернет-магазина, включающий все выпадающие и появляющиеся окна и блоки с сохранением функциональности всех модулей.

Магазин на CMS Prestashop. Адрес www.gentsfashion.ru

Основные моменты которые бросаются в глаза и нужно :

-Расстояния междустрок, отображение чекбоксов панели отзывов и т.д. и соответственно отображение на различных устройствах и браузерах...

-Сайт должен адекватно и правильно отображаться на различных устройствах (ПК, планшет, смартфон), различных браузерах (MS Explorer, Chrome, Mozila, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Mobile. Шаблоны страниц: главная, каталог, контакты, бренды; корзина, блог, страница подтверждения заказа, список товаров, карточка товаров

-Проверить все страницы на ошибки разметки и исправить;

-Увеличить, выравнять шрифты в мобильной версии до читаемых/стандартных;

-Выравнять отображаемые блоки и элементы;

-Сделать элементы управления на мобильных устройствах достаточно крупными для удобного управления;

-Адаптировать всплывающие окна предварительного просмотра, отзывов

-Кнопки купить в каталоге и карточке товаров выравнять по центру в моб.версии

-Выравнять отображаемые вкладки в карточке товаров (Описание/Характеристики/отзывы) добавить блоки оценки

-Исправить плавающее главное меню. Сейчас логика движения непонятна, должно закрепляться вверху экрана при перемещении вниз. Сделать его сдвигающимся.

-Сделать меню сдвигающимся, когда страница сайта уходит в сторону.

-Выравнять информацию в футере;

Настроить блоки отображения информации о товарах (оценки, названия, отрегулировать цвета)

-Проверить/адаптировать вёрстку корзины и полей заказа;

-Исправить/адаптировать фильтр. Сейчас отображается неразборчиво. Исчезает и нет возможности повторно фильтровать.

-из того, что видно:

-фильтр в меню категорий срабатывает один раз. Потом не работает.

-при пролистывании в меню категорий вверх/вниз, в горизонтальном верхнем меню через какое-то время начинает выпадать иконка корзины.

-плывёт вёрстка главной страницы на планшете;

-окна предварительного просмотра товаров, звонка с сайта, страницы оформления заказа и отзывов плывёт на смартфонах;

-неровная вёрстка на всех страницах;

Это основное, возможно что-то ещё, что появится в ходе работы...

Рекомендации принимаются по юзабилити и лучшей организации принимаются.

Это основное, что сейчас отображается некорректно. Возможно при тестировании можно найти ещё что-то. Если требуется дополнительная информация или сформулировал не совсем как должно быть, напишите.