Исправление ошибок и адаптивная вёрстка готового сайта

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Нужно исправить ошибки отображения и настроить адаптивный дизайн интернет-магазина, включающий все выпадающие и появляющиеся окна и блоки с сохранением функциональности всех модулей. 

Магазин на CMS Prestashop. Адрес www.gentsfashion.ru 

Основные моменты которые бросаются в глаза и нужно : 

-Расстояния междустрок, отображение чекбоксов панели отзывов и т.д. и соответственно отображение на различных устройствах и браузерах... 

-Сайт должен адекватно и правильно отображаться на различных устройствах (ПК, планшет, смартфон), различных браузерах (MS Explorer, Chrome, Mozila, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Mobile. Шаблоны страниц: главная, каталог, контакты, бренды; корзина, блог, страница подтверждения заказа, список товаров, карточка товаров 

-Проверить все страницы на ошибки разметки и исправить; 

-Увеличить, выравнять шрифты в мобильной версии до читаемых/стандартных; 

-Выравнять отображаемые блоки и элементы; 

-Сделать элементы управления на мобильных устройствах достаточно крупными для удобного управления; 

-Адаптировать всплывающие окна предварительного просмотра, отзывов 

-Кнопки купить в каталоге и карточке товаров выравнять по центру в моб.версии 

-Выравнять отображаемые вкладки в карточке товаров (Описание/Характеристики/отзывы) добавить блоки оценки 

-Исправить плавающее главное меню. Сейчас логика движения непонятна, должно закрепляться вверху экрана при перемещении вниз. Сделать его сдвигающимся. 

-Сделать меню сдвигающимся, когда страница сайта уходит в сторону. 

-Выравнять информацию в футере; 

Настроить блоки отображения информации о товарах (оценки, названия, отрегулировать цвета) 

-Проверить/адаптировать вёрстку корзины и полей заказа; 

-Исправить/адаптировать фильтр. Сейчас отображается неразборчиво. Исчезает и нет возможности повторно фильтровать. 

-из того, что видно: 

-фильтр в меню категорий срабатывает один раз. Потом не работает. 

-при пролистывании в меню категорий вверх/вниз, в горизонтальном верхнем меню через какое-то время начинает выпадать иконка корзины. 

-плывёт вёрстка главной страницы на планшете; 

-окна предварительного просмотра товаров, звонка с сайта, страницы оформления заказа и отзывов плывёт на смартфонах; 

-неровная вёрстка на всех страницах; 

Это основное, возможно что-то ещё, что появится в ходе работы... 

Рекомендации принимаются по юзабилити и лучшей организации принимаются. 

Это основное, что сейчас отображается некорректно. Возможно при тестировании можно найти ещё что-то. Если требуется дополнительная информация или сформулировал не совсем как должно быть, напишите. 

AndroidiOSPrestaShop
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

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