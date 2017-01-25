Добавить в действующий сайт вкладку метиатека

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки91 просмотр

На действующем сайте добавить папку медиатека. Чтобы мы могли сами добавлять и удолять фото и видео со своего компьютера. Сайт построен на платформе Друпал.

Drupal
8 лет назад
UsolcevMS1987gr
Михаил 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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