Доработать сайт - PHP+JS+Bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки101 просмотр

Есть самописный сервис контроля контента на сайте - в двух словах: система содержит базу данных со всеми страницами сайта (все URL, мета-данные, заголовки и т.д.), позволяет просматривать страницы, заполнять пропущенные данные, ставить задачи по заполнению разделов сайта.

Надо доработать этот сервис, добавив некоторый функционал: регистрацию пользователей, раздачу прав просмотра данных, переделать некоторые страницы, добавить некоторый функционал. В общем, допилить. 

От исполнителя требуется:

  • знание PHP, JS (JQuery)
  • умение верстать HTML/CSS
  • знакомство с фреймворками Bootstrap, DataTables
Оплата почасовая, на ваших условиях. 
BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
8 лет назад
584
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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