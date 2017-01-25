Доработать сайт - PHP+JS+Bootstrap

Есть самописный сервис контроля контента на сайте - в двух словах: система содержит базу данных со всеми страницами сайта (все URL, мета-данные, заголовки и т.д.), позволяет просматривать страницы, заполнять пропущенные данные, ставить задачи по заполнению разделов сайта.

Надо доработать этот сервис, добавив некоторый функционал: регистрацию пользователей, раздачу прав просмотра данных, переделать некоторые страницы, добавить некоторый функционал. В общем, допилить.

От исполнителя требуется:

знание PHP, JS (JQuery)

умение верстать HTML/CSS

знакомство с фреймворками Bootstrap, DataTables

Оплата почасовая, на ваших условиях.