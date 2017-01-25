Сделать донастройку и исправить мелкие недочеты шаблона, и модулей магазина на Prestashop. Список заданий пришлю в сообщении.
Калькулятор стоимости окна (WP)
Нужен калькулятор стоимости окна. Дизайн и верстку предоставим.
Большой плюс, если вы делали что-то похожее.
пл функционалу примерно как тут http://joxi.ru/8AnyElHjRJwg2O
Заявки фрилансеров
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