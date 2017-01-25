Калькулятор стоимости окна (WP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок129 просмотров

Нужен калькулятор стоимости окна. Дизайн и верстку предоставим. 

Большой плюс, если вы делали что-то похожее. 

пл функционалу примерно как тут http://joxi.ru/8AnyElHjRJwg2O

WordPress
8 лет назад
Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад

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