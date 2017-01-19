Убрать адаптивность с сайта

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Закрыт3 заявки109 просмотров

Убрать адаптивность из шаблона jango 1.4.1 http://bit.ly/2krZspt, http://bit.ly/2ksaFGl т.е. при просмотре с телефона сайт не должен меняться.

В итоге должно получится примерно как на сайте http://bit.ly/2j4qvXm.

Интересует ориентировочное время и стоимость работы.

8 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров