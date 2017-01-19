Доброго дня, нужен модуль для подборки автосвета по марке авто ( что то такое http://www.philips.co.uk/c-m-li/car-lights/car-selector-tool.html) для CMS ocStore 2.1.0.2.1 Нужно, что бы модуль не только правильно показывал какой цоколь в конкретном авто, но и делал выборку с сайта с ...