Доработка opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок113 просмотров

Требуется человек разбирающийся в opencart. 

Нам когда-то делал программист функцию, что есть товара в наличии 0 и этот товар включен в админке - он не выводиться в общем каталоге. Задача - нужно вернуть все как было и сделать бекап редактируемых файлов.

Opencart
8 лет назад
a_seam
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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