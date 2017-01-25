Поправить ошибки в плагине импорта xml в WP

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Есть готовый плгин для импорта товаров из xml-файла в Woocommerce WP.

В некоторых режимах проявляются ошибки, которые надо исправить.

Основная ошибка это создаются не все каталоги.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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