Есть готовый дизайн, нужно сделать верстку с натяжкой адаптивную + перенести функционал с одного сайта на другой.. Все расскажу и покажу в скайпе, сложного ничего нет. Предпочтение отдам тому, кто готов обсуждать задачи в скайпе ...
Необходимо сделать корректировки на сайте
необходимо сделать корректировки на сайте.
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