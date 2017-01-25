Локализация сайта .NET

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Закрыт1 заявка102 просмотра

на каждой странице должен такой код

И с каждой страницы должно переходить test.com/ru 

8 лет назад
dima_yatsenko92
Дмитрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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